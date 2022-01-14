Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки

Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение



В июле 2020 года на территории садоводства в Ангарске собака напала на пенсионера. Он подал иск в суд к владельцу животного с требованием о компенсации морального вреда.



- Истец шёл по дороге в магазин, на него сзади напала собака крупной породы, которая сорвалась с цепи и выскочила на улицу. Пёс повалил мужчину на землю и сильно искусал, в результате чего потерпевший в течение месяца проходил лечение. Со слов покусанного, жизнь после этого случая у него изменилась не в лучшую сторону. Он испытывает постоянное нервное напряжение и панически боится больших собак, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



Хозяин пса исковые требования не признал, посчитал, что сумма морального вреда завышена, он официально не трудоустроен и платить ему не с чего.



Однако суд решил, что владелец собаки не принял необходимые меры безопасности для окружающих, и он должен выплатить своему соседу по даче - 300 тысяч рублей морального вреда и 300 рублей расходы по госпошлине.



Решение не вступило в законную силу.

