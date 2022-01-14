Перед Крещением специалисты нашли болезнетворные бактерии
В Заиграево в этом году не будет официальной крещенской купели, сообщила районная газета «Вперёд».
Как рассказал газета «Вперёд» протоиерей настоятель православного храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы посёлка Заиграево Павел Юхно, Роспотребнадзор прислал документ, в котором указано, что реки Заиграевского района опасны для человека. В них обнаружили болезнетворные бактерии.
- Мы, посовещавшись, решили в этом году не организовывать купели. Слышали, что верующие хотят организовать где-то стихийно, сами. Мы же решили, что заранее наберём воду и освятим её в храме. Кто желает, могут взять ее у нас 19 января и позже, - отметил протоиерей Павел Юхно.
В этом году, в отличие от прошлого, в Бурятии разрешили организовать купели на праздник Крещения. Единственное условие – отсутствие палаток для переодевания.
В пригородном районе Бурятии отменили крещенские купели
Общество, Фото:
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