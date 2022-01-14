В Бурятии на выходных ударят суровые морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Морозы усилятся до -44 градусов



Бурятский гидрометцентр представил прогноз погоды в республике на ближайшие выходные. Выходные ожидаются морозными, местами температура опустится ниже -40.



В субботу, ночью 15 января по Бурятии ожидается от -27 до -32, местами – от -37 до -42, на побережье Байкала – от -19 до -24 градусов. Днём – от -18 до -23, кое-где – от -10 до -15, на севере – от -27 до -32. По северному Прибайкалью ожидается небольшой снег. Ветер северный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.



В воскресенье, 16 января, синоптики по республике прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. Ночью будет колебаться от -29 до -34, кое-где – от -39 до -44, по Прибайкалью – от -20 до -25.



Дневная температура опустится до -19, -24, местами – до -9, -14, на крайнем севере – до -27, -32 градусов. Ветер переменный, 5-10 м/с.



В понедельник, 17 января, в Бурятии возможен небольшой снег. Ночью обещают от -28 до -33, местами – от -38 до -43, на побережье Байкала при облачности – от -18 до -23. В дневное время – от -17 до -22, местами – от -8 до -13, на севере – от -26 до -31. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

