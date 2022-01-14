В Бурятии завершено строительство девяти домов-долгостроев

Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё



Фонд поддержки дольщиков Бурятии приступил к процедуре уточнения площадей квартир и оформления документов для передачи объектов «Новосёл», «Домстройкомплект» и «Тамир» дольщикам.



В конце декабря 2021 года в микрорайоне 140А были сданы пять домов ЖСК «Новосёл», ООО ПСК «Тамир» и три дома ООО «Домстройкомплект» в микрорайоне 105-й.



Сейчас идет процедура уточнения площадей квартир, которая должны окончить до конца января, сообщает Фонд поддержки дольщиков Бурятии.



Отмечается, что передача достроенных республикой объектов завершится в первом квартале этого года при условии полной оплаты дольщиками построенного жилья.



Завершением строительства ЖСК «Новосёл» занималась подрядная организация «Стройстандарт», работу на объектах «Домстройкомплект» и «Тамир» выполнила компания «Бархан». Объекты были достроены на средства федерального бюджета при поддержке федерального фонда дольщиков. Благодаря этому более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё.

