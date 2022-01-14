Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё
Фонд поддержки дольщиков Бурятии приступил к процедуре уточнения площадей квартир и оформления документов для передачи объектов «Новосёл», «Домстройкомплект» и «Тамир» дольщикам.
В конце декабря 2021 года в микрорайоне 140А были сданы пять домов ЖСК «Новосёл», ООО ПСК «Тамир» и три дома ООО «Домстройкомплект» в микрорайоне 105-й.
Сейчас идет процедура уточнения площадей квартир, которая должны окончить до конца января, сообщает Фонд поддержки дольщиков Бурятии.
Отмечается, что передача достроенных республикой объектов завершится в первом квартале этого года при условии полной оплаты дольщиками построенного жилья.
Завершением строительства ЖСК «Новосёл» занималась подрядная организация «Стройстандарт», работу на объектах «Домстройкомплект» и «Тамир» выполнила компания «Бархан». Объекты были достроены на средства федерального бюджета при поддержке федерального фонда дольщиков. Благодаря этому более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё.
В Бурятии завершено строительство девяти домов-долгостроев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Перед Крещением специалисты нашли болезнетворные бактерии
Морозы усилятся до -44 градусов
Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё
Специалисты отмечают, что туризм даёт разностороннее развитие
Поддержку получил общественный проект «Старый город»
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
Сотрудники обошли более 400 дворов
В музее рассказали об одном из своих питомцев
Уже прошло первое выездное занятие
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
Турнир собрал в том числе олимпийских призёров
На сегодня 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего у мужчины пять маленьких детей
В Турке нашли участок озера с прозрачным льдом