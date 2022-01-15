В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике переменная облачность, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер северный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18, -23, местами -10,-15, по северу -27,-32.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура днём -18,-20.
В Бурятии сегодня облачно
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Общество, 15.01.2022
В Улан-Удэ без осадков
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