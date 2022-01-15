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В Бурятии сегодня облачно

В Бурятии сегодня облачно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике переменная облачность, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер северный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18, -23, местами -10,-15, по северу -27,-32.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура днём -18,-20.
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