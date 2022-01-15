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В Закаменском районе Бурятии состоится спартакиада «Здоровье»

В Закаменском районе Бурятии состоится спартакиада «Здоровье»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах

В Бурятии с 29 января стартует спартакиада «Здоровье» среди предприятий и организаций города Закаменск и сельских поселений Закаменского района. Финальные соревнования состоятся 27 февраля, где будет выявлена сильнейшая команда района.

Спартакиада пройдёт в дисциплинах: конькобежный спорт, хоккей с мячом, бег на лыжах, перетягивание каната и дартс.

Соревнования начнутся 29 января в селе Енгорбой. 30 января пройдут хоккейные матчи в Закаменске. 5 февраля спартакиаду примет село Мыла. 6 февраля гонки на лыжах пробегут в Закаменске. 12 февраля соревнования состоятся в сёлах Цакир и Усть-Бургалтай. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

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Закаменский район Бурятия спартакиада спорт лыжные гонки дартс перетягивание каната конькобежный спорт хоккей с мячом

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