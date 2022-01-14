В Наушки поступил новый пожарный поезд

Ещё два появились на станциях в Иркутской области



В Бурятию и Иркутскую область поступили три новых пожарных поезда. Специализированные составы будут дислоцироваться на станциях Наушки, Коршуниха-Ангарская и Игирма.



С 2013 года на магистраль ВСЖД поступило уже 13 составов. Поезда предназначены для тушения возгораний на объектах железной дороги и в полосе отвода, а также для ликвидации чрезвычайных происшествий в населённых пунктах, расположенных вблизи магистрали.



Всего в двух регионах эксплуатируются 19 пожарных поездов, а в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяжённостью от 100 до 150 километров. В составе пожарных поездов находится вагон-насосная станция и две цистерны, вмещающие до 60 тысяч литров воды. При тушении возгораний один состав заменяет около 50 спецмашин.



Также поезда оборудованы комплексом средств связи: стационарной и передвижными радиостанциями, мобильной связью и системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать местонахождение поезда. Для работы в тёмное время суток на крыше вагона размещены два прожектора, которыми можно управлять непосредственно из караульного помещения.



- Новая модель пожарного поезда, обеспечивает более эффективную борьбу со всеми видами пожаров и ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Состав может эксплуатироваться при температурах от -60 до +50°C. Кроме пожарного оборудования, в нем расположены комфортабельные купе для дежурного караула с кухней и душевой, а также помещения для современного аварийно-спасательного оборудования, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

