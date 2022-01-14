В музее рассказали об одном из своих питомцев
Сегодня отмечается необычный праздник - День белоснежных птиц. В «живом» уголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ есть такая обитательница. Белую сову зовут Соня.
Соня представитель семейства совиных, очень красивая птица, со спокойным характером, хорошо переносит зимние морозы.
- Совы обладают прекрасным слухом и способны услышать грызунов даже на большом расстоянии, считается, что слух у них в четыре раза лучше слуха домашней кошки. Голова птиц широкая, округлая и очень подвижная, поворачивать они её могут на 140 градусов в каждую сторону, также на голове имеются маленькие, почти незаметные ушки. Глаза округлые, ярко-жёлтого цвета. У сов целых три пары век, одна для моргания, другая для защиты глаз во сне, другая для поддержания чистоты. Незаметный чёрный клюв, который скрыт перьями, - рассказали о птице в Этнозоосаде.
Размах крыльев у Сони 1,2 метра, вес составляет два килограмма. В музее отметили, что есть и крупные представители такого вида, у которых размах крыльев достигает до 175 см.
Благодаря особому строению перьев совы могут летать бесшумно. На воле совы живут около девяти лет, в неволе доживают до 28-ми. В природе питаются в основном грызунами. Соня же питается мясом.
Сова Соня из Этнозоосада в Улан-Удэ отмечает «птичий» праздник
Общество, Фото:
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