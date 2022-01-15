Запущен народный проект всемирных видеопоздравлений с Шагаа
Стартовал народный проект «Всемирное видеопоздравление тувинцев с Шагаа». Принять участие приглашаются все желающие.
- Шагаа (Новый год по буддийскому календарю) – сакральный праздник для тувинского народа, в этом году он наступит в ночь с 1 на 2 февраля, - сообщает агентство по делам молодёжи Республики Тыва.
Для участия в проекте нужно заполнить заявку до 29 января и соблюсти следующие условия. Длительность видеопоздравления должна быть не более 1 минуты, но не менее 30 секунд. В первые 10-20 секунд видео нужно добавить кадры достопримечательностей города или страны. Для студенческих землячеств добавить ещё эмблему землячества. Кроме видео, нужно отправить ещё несколько общих фотографий участников съёмки. Также приветствуется наличие национального флага, одежды и атрибутики. Язык поздравления желательно должен быть тувинским. Можно использовать русский, английский и другие языки с субтитрами. Также приветствуются креативные идеи: вместо слов с текстом можно исполнить песню, танец, показать творческий номер.
Ссылку на гугл-форму заявки можно найти в соцсетях агентства по делам молодёжи Тувы.
Возрастное ограничение 0+
Тувинцев поздравит с Белым месяцем весь мир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В основу вошёл дипломный проект студентки
Запущен народный проект всемирных видеопоздравлений с Шагаа
На семерых забайкальцев составили административные протоколы
В рамках мероприятия пройдёт международный конкурс ледовой скульптуры
Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Работники торговой точки обратились к молодому человеку через соцсети
В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая
Всего фестиваль собрал 300 детей
В регионе состоятся соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
В регионе вновь увеличился показатель заражений коронавирусом за прошедшие сутки
Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине
Инженерно-сапёрный полк ВВО получил комплекс разминирования «Уран-6»
Санитарная точка также оборудована для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями
Запрещённые изображения выявили сотрудники исправительного учреждения
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах