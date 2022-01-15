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Тувинцев поздравит с Белым месяцем весь мир

Тувинцев поздравит с Белым месяцем весь мир
Общество,  Фото:агентство по делам молодёжи РТ
Запущен народный проект всемирных видеопоздравлений с Шагаа

Стартовал народный проект «Всемирное видеопоздравление тувинцев с Шагаа». Принять участие приглашаются все желающие.

- Шагаа (Новый год по буддийскому календарю) – сакральный праздник для тувинского народа, в этом году он наступит в ночь с 1 на 2 февраля, - сообщает агентство по делам молодёжи Республики Тыва.

Для участия в проекте нужно заполнить заявку до 29 января и соблюсти следующие условия. Длительность видеопоздравления должна быть не более 1 минуты, но не менее 30 секунд. В первые 10-20 секунд видео нужно добавить кадры достопримечательностей города или страны. Для студенческих землячеств добавить ещё эмблему землячества. Кроме видео, нужно отправить ещё несколько общих фотографий участников съёмки. Также приветствуется наличие национального флага, одежды и атрибутики. Язык поздравления желательно должен быть тувинским. Можно использовать русский, английский и другие языки с субтитрами. Также приветствуются креативные идеи: вместо слов с текстом можно исполнить песню, танец, показать творческий номер.

Ссылку на гугл-форму заявки можно найти в соцсетях агентства по делам молодёжи Тувы.

Возрастное ограничение 0+
Тува Праздники Сагаалган акция поздравление

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