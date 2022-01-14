Турнир собрал в том числе олимпийских призёров
Спортсмен из Бурятии Александр Кондрашин в составе сборной России участвует в международном мастерском турнире по пулевой стрельбе в Словении, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- В этом году он впервые вошёл в состав сборной страны. Впереди у Александра три соревновательных дня. Очень рад, что замечен его успех, и ему удастся выступить наряду с двукратной олимпийской чемпионкой в Токио Виталиной Бацарашкиной и призёром Олимпийских Игр в Токио Артёмом Черноусовым, - сказал личный тренер спортсмена Александр Степанов.
Александр Кондрашин - многократный победитель первенств России, победитель первенства Европы в командном зачёте, призёр первенства мира.
Спортсмен из Бурятии участвует в международном турнире по пулевой стрельбе
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