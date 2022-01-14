Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование
12 января на очередном заседании кабинета министров Монголии премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ дал ряд поручений в связи распространением штамма коронавируса «омикрон». Он поручил отменить трёхдневный обязательный карантин для прибывших в Монголию из-за границы.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также будет активизирована дополнительная вакцинация. Кроме этого, все граждане, прибывающие в Монголию, должны будут пройти платное ПЦР-тестирование в аэропортах и на пограничных переходах.
- Люди, которые на данный момент находятся на карантине, должны завершить изоляцию. В будущем от прибывших будут требовать сертификат о вакцинации бустерной дозой или ПЦР-тестирование. Также граждане должны самоизолировать себя дома в течение трёх дней. Конечно, это уже вопрос ответственности, - заявил вице-премьер, председатель ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан.
В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование
Николай Дудко учился у личного художника Далай Ламы
Новые профессии осваивают бывшие госслужащие
Горожане жалуются на давку на горках в ледовом городке столицы Бурятии
Анатолий Михаханов учит улыбаться
В прошлом году был поставлен рекорд
Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение
С осуждёнными встретился отец Антоний
Перед Крещением специалисты нашли болезнетворные бактерии
Морозы усилятся до -44 градусов
Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё
Специалисты отмечают, что туризм даёт разностороннее развитие
Поддержку получил общественный проект «Старый город»
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
Сотрудники обошли более 400 дворов