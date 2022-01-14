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В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин

В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
Общество,  Фото:pixabay.com
Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование

12 января на очередном заседании кабинета министров Монголии премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ дал ряд поручений в связи распространением штамма коронавируса «омикрон». Он поручил отменить трёхдневный обязательный карантин для прибывших в Монголию из-за границы.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также будет активизирована дополнительная вакцинация. Кроме этого, все граждане, прибывающие в Монголию, должны будут пройти платное ПЦР-тестирование в аэропортах и на пограничных переходах.

- Люди, которые на данный момент находятся на карантине, должны завершить изоляцию. В будущем от прибывших будут требовать сертификат о вакцинации бустерной дозой или ПЦР-тестирование. Также граждане должны самоизолировать себя дома в течение трёх дней. Конечно, это уже вопрос ответственности, - заявил вице-премьер, председатель ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан.
Монголия карантин вакцинация коронавирус профилактика

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