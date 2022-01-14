В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин

Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование



12 января на очередном заседании кабинета министров Монголии премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ дал ряд поручений в связи распространением штамма коронавируса «омикрон». Он поручил отменить трёхдневный обязательный карантин для прибывших в Монголию из-за границы.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также будет активизирована дополнительная вакцинация. Кроме этого, все граждане, прибывающие в Монголию, должны будут пройти платное ПЦР-тестирование в аэропортах и на пограничных переходах.



- Люди, которые на данный момент находятся на карантине, должны завершить изоляцию. В будущем от прибывших будут требовать сертификат о вакцинации бустерной дозой или ПЦР-тестирование. Также граждане должны самоизолировать себя дома в течение трёх дней. Конечно, это уже вопрос ответственности, - заявил вице-премьер, председатель ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан.

