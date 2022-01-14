На сегодня 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По данным органов опеки и попечительства, на 1 января 2022 в Бурятии 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году эта цифра составляла 5 304 человека, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- Сейчас 4856 детей или 93,4% находятся на воспитании в семьях, 345 детей - в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в 2021 году выявлено 847 детей, чьих родителей по тем или иным причинам ограничили в правах. Обстоятельства разные, но в основном, это угроза жизни и здоровью детей - родители страдают алкоголизмом, ведут асоциальный образ жизни, жестоко обращаются с детьми. Наша приоритетная задача - сохранение для ребенка кровной семьи, а при отсутствии такой возможности, устройство детей в замещающие семьи на воспитание, под опеку или попечительство, - рассказали в органах опеки и попечительства.
В 2021 году 626 детей, а это почти 74 % обрели семьи. 221 ребёнок находится под опекой государства, воспитываясь в организациях социальной помощи семье и детям.
В Бурятии стало меньше детей-сирот
Общество, Фото:
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