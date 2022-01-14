Доцент вуза Бурятии награждена монгольской медалью Дружбы

Награду преподавательнице вручили в генконсульстве Монголии



Монгольской медалью Дружбы награждена доцент кафедры филологии Центральной Азии Бурятского госуниверситета Баярма Бальжинимаева. Торжественная церемония награждения прошла в стенах генерального консульства Монголии в Улан-Удэ, на которой генеральный консул госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн вручила награду преподавателю.



- Баярма Бальжинимаева является ведущим специалистом-монголоведом в Бурятском государственном университете, неизменным руководителем методического объединения по монгольскому языку, соавтором учебного пособия «Современный монгольский язык», востребованного во всех вузах страны, студенты которых изучают монгольский язык. Баярма Дашидондоковна – автор серии учебных и учебно-методических пособий, научных монографий и циклов статей по проблемам монгольской лексикологии. Кроме того, она в течение многих лет курирует программы академической мобильности наших студентов в монгольских вузах, - сообщила и.о. завкафедрой филологии Центральной Азии БГУ Надежда Бадмацыренова.



