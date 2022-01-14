В Бурятии завершился праздник Рождества Христова

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Отдание праздника отметили особым богослужением



13 января завершился праздник Рождества Христова. Совершение божественной литургии в этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Архипастырю сослужило соборное духовенство.



- В завершение богослужения было совершено отдание праздника: по установившейся традиции, при пении тропаря и кондака Рождества Христова духовенство во главе с владыкой митрополитом вышло на средину храма, Архипастырь совершил троекратное каждение иконы Рождества Христова, а затем занёс образ, предварительно осенив им предстоящий народ, в святой алтарь, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



14 января митрополит Иосиф посетил православную школу имени К.Д. Ушинского при Михаило-Архангельском храме в Улан-Удэ. В ходе визита он пообщался с воспитанниками и преподавателями школы, а затем поздравил детей с праздником Рождества Христова. Каждому ребёнку был вручён сладкий подарок. В свою очередь воспитанники школы исполнили для митрополита рождественскую колядку и тропарь Рождеству Христову.