 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Бурятии завершился праздник Рождества Христова

В Бурятии завершился праздник Рождества Христова
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Отдание праздника отметили особым богослужением

13 января завершился праздник Рождества Христова. Совершение божественной литургии в этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Архипастырю сослужило соборное духовенство.

- В завершение богослужения было совершено отдание праздника: по установившейся традиции, при пении тропаря и кондака Рождества Христова духовенство во главе с владыкой митрополитом вышло на средину храма, Архипастырь совершил троекратное каждение иконы Рождества Христова, а затем занёс образ, предварительно осенив им предстоящий народ, в святой алтарь, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

14 января митрополит Иосиф посетил православную школу имени К.Д. Ушинского при Михаило-Архангельском храме в Улан-Удэ. В ходе визита он пообщался с воспитанниками и преподавателями школы, а затем поздравил детей с праздником Рождества Христова. Каждому ребёнку был вручён сладкий подарок. В свою очередь воспитанники школы исполнили для митрополита рождественскую колядку и тропарь Рождеству Христову.
православие епархия Рождество Христово Бурятия Улан-Удэ Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Наушки поступил новый пожарный поезд
В Наушки поступил новый пожарный поезд
Общество, 14.01.2022
Ещё два появились на станциях в Иркутской области
В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска
В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска
Общество, 14.01.2022
Сокращения медицинского персонала не ожидается
В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
Общество, 14.01.2022
Стоимость авиабилетов снижена до 21 апреля
В Бурятии завершился праздник Рождества Христова
В Бурятии завершился праздник Рождества Христова
Общество, 14.01.2022
Отдание праздника отметили особым богослужением
Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке
Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке
Общество, 14.01.2022
Кубок проводится ради привлечения внимания к проблеме сохранения тигров
В Бурятии танкисты начали курс вождения на современных Т-72Б3
В Бурятии танкисты начали курс вождения на современных Т-72Б3
Общество, 14.01.2022
На трассе создают условия, приближенные к реальному бою
Бывший узник концлагеря встретился со школьниками в Улан-Удэ
Бывший узник концлагеря встретился со школьниками в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Редактор газеты «Судьба» рассказал о своем детстве во время войны
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
Общество, 14.01.2022
Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне
В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
Общество, 14.01.2022
Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование
Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером
Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером
Общество, 14.01.2022
Новые профессии осваивают бывшие госслужащие
Ледовый городок Читы поставили в пример властям Улан-Удэ
Ледовый городок Читы поставили в пример властям Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Горожане жалуются на давку на горках в ледовом городке столицы Бурятии
Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Общество, 14.01.2022
Анатолий Михаханов учит улыбаться
В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
Общество, 14.01.2022
В прошлом году был поставлен рекорд
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Общество, 14.01.2022
Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^