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На бурятском побережье Байкала нашли прозрачный лёд

На бурятском побережье Байкала нашли прозрачный лёд
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
В Турке нашли участок озера с прозрачным льдом

Чаще всего туристам и жителям Бурятии приходится ехать на иркутскую сторону Байкала, чтобы увидеть прозрачный лёд озера. Но вчера, 13 января, был обнаружен участок Байкала, где можно полюбоваться подводным миром священного озера. Видео размещено в паблике «Весь Улан-Удэ».

В особой экономической зоне в селе Турка Прибайкальского района можно восхититься этим чудом природы. Прозрачный лёд на бурятской стороне Байкала нашла отельер Оксана Градова.

видео - ves_ulan_ude_ 

Иркутские турфирмы наперебой предлагают туры на зимний Байкал, но озеро ещё не полностью покрылось льдом. Только в отдельных участках можно увидеть прозрачное ледовое покрытие.

Как сообщает одна из иркутских турфирм, согласно данным МЧС, в районе посёлка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда варьируется от 10 до 20 сантиметров, местами – промоины, открытые участки воды.

Согласно многолетним наблюдениям, ледостав на Байкале всегда происходит по своему уникальному сценарию, но он, как и всё вокруг подчинено определенному циклу. Только опытные гиды всегда знают, как и где найти открытый, чистый лёд Байкала.
Байкал лед

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