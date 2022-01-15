В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая
В Агинском Бурятском округе в 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках. О планируемых мероприятиях рассказала руководитель Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова, также она подвела итоги работы учреждения за минувший год.
- Мы продолжаем работу над проектом «Родные голоса», который проводим совместно с Агинским библиотечным сообществом. На официальном сайте библиотеки есть раздел «Родные голоса», где размещаются уже готовые аудиокниги. В конце года выпущена первая аудиокнига – «Нойрhоо hэриhэн тала» («Степь проснулась») Жамсо Тумунова (16+), недавно завершилась работа по записи романа на русском языке. Сегодня идёт подготовки записи произведения Даширабдана Батожабая «Горные орлы» (0+), - пояснила Дарима Дарижапова.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, библиотека в 2021 году заключила договор о сотрудничестве с первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов по зрению «Логос», где разместила пять произведений бурятских авторов на двух языках.
В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего фестиваль собрал 300 детей
В регионе состоятся соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
В регионе вновь увеличился показатель заражений коронавирусом за прошедшие сутки
Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине
Инженерно-сапёрный полк ВВО получил комплекс разминирования «Уран-6»
Санитарная точка также оборудована для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями
Запрещённые изображения выявили сотрудники исправительного учреждения
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах
В самой женской консультации пообещали ремонт
В столице Бурятии прошёл детский конкурс фотографий
Участники ансамбля «Гулувун» стали призёрами межрегионального эвенкийского фестиваля
В Улан-Удэ без осадков
Награду преподавательнице вручили в генконсульстве Монголии
Ещё два появились на станциях в Иркутской области
Сокращения медицинского персонала не ожидается