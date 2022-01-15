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В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках

В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая

В Агинском Бурятском округе в 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках. О планируемых мероприятиях рассказала руководитель Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова, также она подвела итоги работы учреждения за минувший год.

- Мы продолжаем работу над проектом «Родные голоса», который проводим совместно с Агинским библиотечным сообществом. На официальном сайте библиотеки есть раздел «Родные голоса», где размещаются уже готовые аудиокниги. В конце года выпущена первая аудиокнига – «Нойрhоо hэриhэн тала» («Степь проснулась») Жамсо Тумунова (16+), недавно завершилась работа по записи романа на русском языке. Сегодня идёт подготовки записи произведения Даширабдана Батожабая «Горные орлы» (0+), - пояснила Дарима Дарижапова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, библиотека в 2021 году заключила договор о сотрудничестве с первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов по зрению «Логос», где разместила пять произведений бурятских авторов на двух языках.
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