В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках

В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая



В Агинском Бурятском округе в 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках. О планируемых мероприятиях рассказала руководитель Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова, также она подвела итоги работы учреждения за минувший год.



- Мы продолжаем работу над проектом «Родные голоса», который проводим совместно с Агинским библиотечным сообществом. На официальном сайте библиотеки есть раздел «Родные голоса», где размещаются уже готовые аудиокниги. В конце года выпущена первая аудиокнига – «Нойрhоо hэриhэн тала» («Степь проснулась») Жамсо Тумунова (16+), недавно завершилась работа по записи романа на русском языке. Сегодня идёт подготовки записи произведения Даширабдана Батожабая «Горные орлы» (0+), - пояснила Дарима Дарижапова.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, библиотека в 2021 году заключила договор о сотрудничестве с первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов по зрению «Логос», где разместила пять произведений бурятских авторов на двух языках.

