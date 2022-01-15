В Улан-Удэ выбрали лучшую новогоднюю ёлку

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В столице Бурятии прошёл детский конкурс фотографий



В Улан-Удэ с 15 по 25 декабря среди учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования проводился ll городской конкурс фотографий «Самая лучшая новогодняя ёлка - 2022». Ребята постарались воплотить сказочные образы и показать через фотографии новогоднее настроение.



Конкурс проводился по следующим возрастным категориям: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет. В нём приняли участие 84 воспитанника из 11 учреждений дошкольного образования, 12 учреждений среднего общего образования и 5 учреждений дополнительного образования.



Среди детей были определены победители и призёры. Некоторые участники были отмечены сертификатами. Педагоги, подготовившие участников, также получили благодарственные письма, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

