В столице Бурятии прошёл детский конкурс фотографий
В Улан-Удэ с 15 по 25 декабря среди учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования проводился ll городской конкурс фотографий «Самая лучшая новогодняя ёлка - 2022». Ребята постарались воплотить сказочные образы и показать через фотографии новогоднее настроение.
Конкурс проводился по следующим возрастным категориям: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет. В нём приняли участие 84 воспитанника из 11 учреждений дошкольного образования, 12 учреждений среднего общего образования и 5 учреждений дополнительного образования.
Среди детей были определены победители и призёры. Некоторые участники были отмечены сертификатами. Педагоги, подготовившие участников, также получили благодарственные письма, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучшую новогоднюю ёлку
Общество, Фото:
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