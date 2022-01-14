В Кижингинском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Детям дали имена Эльвира и Марк



12 января в Кижингинском районе Бурятии проведена первая регистрация королевской двойни в 2022 году. 16 декабря на свет с разницей в минуту появились малыши Марк и Эльвира. Для их мамы Людмилы Николаевны они стали третьим и четвёртым ребёнком.



Специалисты районного сектора поздравили отца Юрия Александровича с рождением двойняшек. Ему были вручены свидетельства о рождении детей. Семье пожелали мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.



- Двойные хлопоты и заботы ждут родителей, но в будущем радует их счастье, радость успехам и достижениям детей и уверенность в том, что всегда у любого из малышей будет самый лучший и близкий друг, какой только возможен в этом мире, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

