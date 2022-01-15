Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса
В Бурятии стартовал первый региональный этап XVII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Конкурс проводится с 10 января по 13 мая.
Его участниками могут быть педагоги, воспитатели и коллективы авторов (не более 5 человек) республики, реализующих общеобразовательные программы; представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодёжи.
Конкурс проводится по четырём номинациям:
- «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»;
- «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»;
- «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»;
- «Лучший образовательный издательский проект года».
Работы выгружаются на электронный портал конкурса до 31 марта этого года. Итоги подводятся с 1 апреля по 13 мая. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. Их работы направляются в конкурсную комиссию Дальневосточного федерального округа для участия в межрегиональном этапе. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.
В Бурятии стартовал конкурс «За нравственный подвиг учителя»
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