В Бурятии стартовал конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса



В Бурятии стартовал первый региональный этап XVII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Конкурс проводится с 10 января по 13 мая.



Его участниками могут быть педагоги, воспитатели и коллективы авторов (не более 5 человек) республики, реализующих общеобразовательные программы; представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодёжи.



Конкурс проводится по четырём номинациям:

- «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»;

- «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»;

- «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»;

- «Лучший образовательный издательский проект года».



Работы выгружаются на электронный портал конкурса до 31 марта этого года. Итоги подводятся с 1 апреля по 13 мая. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. Их работы направляются в конкурсную комиссию Дальневосточного федерального округа для участия в межрегиональном этапе. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.

