В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19

Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
За прошедшие сутки 131 житель Бурятии получил положительные результаты анализов на коронавирус. Эта цифра выше тех, что были в последние дни.
Так, если вчера выявили 131 заболевшего ковидом, позавчера их было на восемь меньше – 123, а до этого 121, 120, 119, 117, 115, 112. Уровень в 130 заражённых за сутки до этого был зафиксирован ещё 3 января.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 78 168 больных COVID-19. Из них 46% (36 145) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 73 237 человек. Накануне вылечились 158 пациентов.
Скончались за минувшие сутки восемь больных COVID-19. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было шесть летальных случаев.
Всего же с начала пандемии коронавирус забрал жизни 2520 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получает лечение 741 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на три человека меньше, чем накануне). В отделениях реанимации лежат 118 пациентов (на 11 меньше, чем сутки назад), из них 65 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 61 больной.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1057 коек: занято – 741, свободно 316 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,1%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1670 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 4 952 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 449 209 человек. Повторную вакцинацию начали 89 538 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ после родов из-за осложнений от коронавируса умерла 19-летняя девушка.
В Бурятии туристов, забывших отчитаться по приезду из-за границу о вакцинации, перенесённом заболевании или результатах ПЦР-теста, оштрафовали в общей сложности на три миллиона рублей.
В столице Бурятии продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. Они продолжают составлять протоколы за отсутствие масок и выявляют другие нарушения, вроде отсутствия запасов антисептика.
В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19
Общество, Фото:
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