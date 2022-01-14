Жителей Бурятии призывают поставить пожарные извещатели

Общество, Фото: сайт ГУ МЧС по Бурятии

Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении



В 2021 году в России срабатывание пожарных извещателей способствовало спасению почти 600 человек, в том числе 245 детей. Эту цифру сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Жителей республики призывают установить извещатели.



По статистике, около 80 % всех техногенных пожаров происходит в частных жилых домах. Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении – в первые минуты развития пожара можно эвакуироваться и оповестить об опасности окружающих.



Автономные дымовые пожарные извещатели представляют собой устройства, работающие от автономного источника питания. Их работоспособность можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на корпусе.



С 1 марта 2021 года всё строящееся жилье в обязательном порядке должно быть оборудовано дымовыми пожарными извещателями. В настоящее время проходят процедуру согласования изменения в правила противопожарного режима в России, устанавливающие обязательное требование по оборудованию извещателями уже эксплуатируемых жилых домов любой этажности.



В Росcии с 2018 года действуют целевые программы разных уровней, направленные на безвозмездное оборудование жилья отдельных групп населения. За четыре года в стране рамках соцподдержки установлено свыше 534 тысяч пожарных извещателей.



