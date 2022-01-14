Сельчанину грозит до 10 лет колонии
На привокзальной площади станции Улан-Удэ транспортные полицейские задержали 26-летнего жителя Еравнинского района Бурятии. Внимание к мужчине привлекла служебно-розыскная собака. Бдительный четвероногий полицейский учуял запах наркотических средств у одного из пассажиров. Согласно заключению эксперта, при себе у того оказалось 375 граммов «марихуаны».
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере. Жителю республики грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Собака выдала пассажира с «травкой» на вокзале Улан-Удэ
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