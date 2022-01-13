Журналистов наградили в честь Дня российской печати
Сегодня, в День российской печати, администрация Улан-Удэ и горсовет депутатов чествовали журналистов. Журналисты, операторы, режиссёры, фотокорреспонденты республиканских СМИ получили награды за лучшие материалы.
Награды получили победители конкурса «Горсовет глазами СМИ». Также поощрили победителей и призёров аналогичного конкурса по освещению деятельности администрации Улан-Удэ. Материалы также были посвящены 355-летию города и освещению реализации национальных проектов в городе.
Справка:
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 1991 года.
В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Издание было создано по указу российского императора Петра I.
В мэрии Улан-Удэ чествовали журналистов
Общество, Фото:
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