В старообрядческом селе в Бурятии открыли обновлённый Дом культуры

Общество, Фото: страница Соёлмы Дагаевой

На ремонт потратили 7,2 млн рублей



13 января в старый Новый год в старообрядческом селе Верхний Жирим Тарбагатайского района открыли Дом культуры после капитального ремонта.



- Ремонт прошел на 7 млн 260 тысяч рублей по нацпроекту «Культура». В этом году обновим еще один клуб в районе – в селе Барыкино, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на личной странице Instagram.



В Верхнем Жириме действует фольклорный ансамбль «Долюшка» и детский - «Янтарики».



- Также в республике заработает программа по развитию старообрядцев Бурятии, принятая в конце 2021 года, - написала министр.

