Прохождение службы возможно в четырёх районах Бурятии
В Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии продолжается набор на военную службу по контракту мужчин в возрасте
от 19 до 35 лет.
Сотрудникам предоставляют социальные льготы и гарантии. Среди них стабильное денежное довольствие от 40 тысяч рублей; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и одного члена его семьи; возможность приобретения собственного жилья по программе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Прохождение службы предусмотрено в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах Республики Бурятия.
Подробная информация по телефонам: 8-3012-45-10-64, 8-3012-279-340.
Адрес для обращений: Улан-Удэ, 140 мкр, д.1.
Пограничное управление ФСБ приглашает жителей Бурятии на службу
Общество, Фото:
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