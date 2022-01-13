Пограничное управление ФСБ приглашает жителей Бурятии на службу

Прохождение службы возможно в четырёх районах Бурятии



В Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии продолжается набор на военную службу по контракту мужчин в возрасте

от 19 до 35 лет.



Сотрудникам предоставляют социальные льготы и гарантии. Среди них стабильное денежное довольствие от 40 тысяч рублей; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и одного члена его семьи; возможность приобретения собственного жилья по программе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.



Прохождение службы предусмотрено в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах Республики Бурятия.



Подробная информация по телефонам: 8-3012-45-10-64, 8-3012-279-340.



Адрес для обращений: Улан-Удэ, 140 мкр, д.1.



