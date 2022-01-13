В Улан-Удэ появилась первая остановка с «умным» табло





В центре Улан-Удэ на остановке «Советская» появилась первая остановка с «умным табло». Здесь можно в режиме онлайн отследить, где едут те или маршрутки или трамваи.Табло работает по принципу приложения «Умный транспорт», где можно отметить галочкой интересующие номера автобусов и просмотреть, где они едет. Но это далеко не весь его функционал.- На информационно-навигационной стеле в режиме реального времени отражено перемещение общественного транспорта, как автобусов, так и трамваев. Выбрав определённый транспорт, стела отобразит человеку планируемое время прибытия на все остановки по маршруту. Данную информацию табло получает из центра управления интеллектуальной транспортной системы. Также оно предоставляет возможность ознакомиться с достопримечательностями Улан-Удэ. Доступен сайт администрации города, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете по транспорту.Новинка пригодится не только жителям Улан-Удэ, но и туристам, ведь на сенсорном экране доступна информация о городе, справочник, адреса музеев, презентации турбаз и другие интересные «помощники».Кроме этого, стела оборудована выходами USB для подзарядки мобильных устройств. Имеется возможность раздавать Wi-Fi, но в связи с тем, что федеральный «О связи» запрещает неавторизованный доступ к интернет, опция пока отключена.Жители города, которые часто уезжают с остановки «Сибирь», оценили «гаджет». Стоящие на остановке пассажиры поделились с «Байкал-Daily» мнениями:- Интересная новинка, думаю, давно пора было такое сделать.- Зимой не хочется лезть в телефон, а тут два раза на экран нажал и ждёшь автобус спокойно, следишь за ним.- Сломать, конечно могут, но если нет, то очень полезная штука.- Думаю, в основном будет пользоваться молодёжь. Удобно, да.Отметим, ноу-хау появилось не за бюджетный счёт, а благодаря местному предпринимателю. Он от комментариев пока воздерживается.