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В Улан-Удэ появилась первая остановка с «умным» табло

В Улан-Удэ появилась первая остановка с «умным» табло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Информационно-навигационная стела обладает большим функционалом

В центре Улан-Удэ на остановке «Советская» появилась первая остановка с «умным табло». Здесь можно в режиме онлайн отследить, где едут те или маршрутки или трамваи.

Табло работает по принципу приложения «Умный транспорт», где можно отметить галочкой интересующие номера автобусов и просмотреть, где они едет. Но это далеко не весь его функционал.

- На информационно-навигационной стеле в режиме реального времени отражено перемещение общественного транспорта, как автобусов, так и трамваев. Выбрав определённый транспорт, стела отобразит человеку планируемое время прибытия на все остановки по маршруту. Данную информацию табло получает из центра управления интеллектуальной транспортной системы. Также оно предоставляет возможность ознакомиться с достопримечательностями Улан-Удэ. Доступен сайт администрации города, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете по транспорту.

Новинка пригодится не только жителям Улан-Удэ, но и туристам, ведь на сенсорном экране доступна информация о городе, справочник, адреса музеев, презентации турбаз и другие интересные «помощники».

Кроме этого, стела оборудована выходами USB для подзарядки мобильных устройств. Имеется возможность раздавать Wi-Fi, но в связи с тем, что федеральный «О связи» запрещает неавторизованный доступ к интернет, опция пока отключена.



Жители города, которые часто уезжают с остановки «Сибирь», оценили «гаджет». Стоящие на остановке пассажиры поделились с «Байкал-Daily» мнениями:

- Интересная новинка, думаю, давно пора было такое сделать.

- Зимой не хочется лезть в телефон, а тут два раза на экран нажал и ждёшь автобус спокойно, следишь за ним.

- Сломать, конечно могут, но если нет, то очень полезная штука.

- Думаю, в основном будет пользоваться молодёжь. Удобно, да.

Отметим, ноу-хау появилось не за бюджетный счёт, а благодаря местному предпринимателю. Он от комментариев пока воздерживается.



остановка общественного транспорта

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