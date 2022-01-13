В Viber появились бурятские стикеры

Общество, Фото: предоставлено Очировыми

Забавные стикеры с национальным колоритом создал президент тайского бокса



Президент федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров отрисовал стикерпак «Амгалан» и разместил его в мессенджере Viber.



Известный спортсмен, создатель милых картинок на этнический лад, занимается творчеством с самого детства. Мужчине нравится делать поздравительные картинки с национальным колоритом. Он создаёт не только открытки и стикеры к праздникам, но и всевозможные иллюстрации о спорте.



Жена Жаргала Ольга Очирова рассказала «Байкал-Daily», что они с мужем и дочками часто смотрят мультики и очень их любят. Именно поэтому рисунки Жаргала в основном про детей.



- Какое-то время у меня было рекламное агентство, и я занимался рисунками профессионально. Потом я ушёл в спорт, и рисование отошло на второй план. Рисовал открытки и размещал в мессенджерах, - говорит сам Жаргал.



А три года назад супруга художника Ольга решила создать для рисунков страницу в Instagram, где по сей день они размещают скетчи.



- Моя задача в этом аккаунте - пропаганда бурятского рисунка, традиций и освоения языка. Мы хотим, чтобы взрослые через рисунки доводили до детей красоту бурятского костюма и языка, - уточнила Ольга.



Желающим скачать стикеры нужно подписаться на аккаунт в Instagram @lizartsketch и написать в комментариях слово «намда», что в переводе означает «мне». После этого Жаргал или его помощница-жена вышлют ссылки на стикерпак. Всё это абсолютно бесплатно.



