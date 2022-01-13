Забавные стикеры с национальным колоритом создал президент тайского бокса
Президент федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров отрисовал стикерпак «Амгалан» и разместил его в мессенджере Viber.
Известный спортсмен, создатель милых картинок на этнический лад, занимается творчеством с самого детства. Мужчине нравится делать поздравительные картинки с национальным колоритом. Он создаёт не только открытки и стикеры к праздникам, но и всевозможные иллюстрации о спорте.
Жена Жаргала Ольга Очирова рассказала «Байкал-Daily», что они с мужем и дочками часто смотрят мультики и очень их любят. Именно поэтому рисунки Жаргала в основном про детей.
- Какое-то время у меня было рекламное агентство, и я занимался рисунками профессионально. Потом я ушёл в спорт, и рисование отошло на второй план. Рисовал открытки и размещал в мессенджерах, - говорит сам Жаргал.
А три года назад супруга художника Ольга решила создать для рисунков страницу в Instagram, где по сей день они размещают скетчи.
- Моя задача в этом аккаунте - пропаганда бурятского рисунка, традиций и освоения языка. Мы хотим, чтобы взрослые через рисунки доводили до детей красоту бурятского костюма и языка, - уточнила Ольга.
Желающим скачать стикеры нужно подписаться на аккаунт в Instagram @lizartsketch и написать в комментариях слово «намда», что в переводе означает «мне». После этого Жаргал или его помощница-жена вышлют ссылки на стикерпак. Всё это абсолютно бесплатно.
В Viber появились бурятские стикеры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она посвящена 105-летию заповедной системы России
Вышел приказ о присвоении и подтверждении званий для творческих коллективов республики
Победу праздновала команда из Иркутска
Подать заявку на выезд в Китай можно на сайте АСМАП
Забавные стикеры с национальным колоритом создал президент тайского бокса
В Джидинском районе нет специализированных спортивных залов для занятия борьбой
Федерация лыжных гонок России утвердила состав команды на Олимпиаду в Пекине
В том числе на главной площади города могут появиться фонтаны и беседки
В Закаменском районе в этом году не будет привычного Крестного хода
На чемпионате и первенства мира золотые медали завоевали трое военных из Бурятии
Постановку из «молодёжки» перенесли в театр Бестужева
На Байкале ещё идёт становление льда
Замужних женщин призывают принять участие в борьбе за корону
Масштабный турнир соберёт свыше 250 спортсменов
За жизнь женщины с разрывом аневризмы только нейрохирурги боролись месяц