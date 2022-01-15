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На Байкале проведут фестиваль льда «Olkhon Ice Fest»

На Байкале проведут фестиваль льда «Olkhon Ice Fest»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия пройдёт международный конкурс ледовой скульптуры

В Иркутской области с 19 по 21 февраля пройдёт фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest». Праздник проведут в посёлке Хужир на острове Ольхон.

19 февраля состоится открытие фестиваля и культурная программа (0+). Также в этот день подведут итоги международного конкурса ледовой скульптуры, который пройдёт с 13 по 19 февраля (18+). Тема скульптурных работ «Из глубины веков» посвящена сибирской архаике, культуре народов Сибири. В своих работах мастерам предлагается средствами современного искусства отразить наследие архаичных и традиционных культур, древность, запечатлённую в археологических и этнографических артефактах.

20 февраля запланированы соревнования по хоккею (0+) и футбол в валенках (0+). Также будет организована культурная программа. 21 февраля пройдут соревнования по разбиванию хребтовой кости (0+). Завершится фестиваль культурной программой и церемонией закрытия (0+).

Кроме этого, 26 февраля состоятся забеги на 15 и 30 км соревнований «Olkhon Trail» (0+). Об этом сообщают организаторы фестиваля.
фестиваль конкурс ледовая скульптура Байкал Ольхон Иркутская область

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