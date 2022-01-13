В Бурятии выберут лучшую шахматную школу

Заявки принимаются до 14 января
В Бурятии заканчивается приём заявок на конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях республики в 2021-2022 учебном году. Мероприятие проводится среди муниципальных и государственных образовательных организаций региона, в которых преподаются шахматы. В конкурсе не могут принимать участие муниципальные и государственные образовательные организации республики, ставшие победителями или призёрами аналогичного конкурса в течение последних двух лет.
Конкурс проводится по 28 апреля этого года. У участников оценивается количество календарных учебных и физкультурно-спортивных мероприятий, организованных образовательной организацией; участие в городских (районных) спортивных мероприятиях, а также в региональных и всероссийских физкультурно-спортивных, учебных и культурно-массовых мероприятиях.
Конкурс предусматривает:
- 1 победителя и 1 призёра в номинации «Школы города Улан-Удэ»;
- 1 победителя и 2 призёров в номинации «Сельские школы» для населённых пунктов с численностью населения менее 50000 человек;
- 1 победитель в номинации «Сельские школы» для населённых пунктов с численностью населения менее 1000 человек.
Образовательная организация, занявшая в итоговом зачёте в номинации «Школы города Улан-Удэ» первое место, награждается дипломом 1 степени и получает 2 ноутбука. Дополнительно она получает денежную премию в размере 40000 руб., которая выплачивается учителю, ответственному за преподавание предмета «Шахматы».
Образовательная организация, победившая в номинации «Сельские школы» для населённых пунктов с численностью населения менее 50000 человек, награждается дипломом 1 степени и получает 2 ноутбука. Дополнительно в качестве вознаграждения она получает денежную премию в размере 25000 руб. для учителя, ответственного за преподавание предмета «Шахматы».
Образовательная организация, выигравшая в номинации «Сельские школы» для населённых пунктов с численностью населения менее 1000 человек, получит диплом 1 степени и 1 ноутбук. Учителю, ответственному в этой организации за преподавание предмета «Шахматы», вручат денежную премию в размере 25000 руб.
Одна из команд победительниц в любой номинации, состоящая из учеников 2-х классов, а также других классов начальной школы, занимающихся шахматами не более 1 учебного года, приглашается для участия в итоговом командном соревновании проекта «Шахматы в школах» по решению конкурсной комиссии. Команда состоит из 4 учеников и 1 тренера.
Также призами будут награждены образовательные организации, занявшие вторые и третьи места.
Заявки для участия в конкурсе направляются до 14 января по адресу электронной почты: chessrb@yandex.ru с последующей почтовой отправкой по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 42 (Федерация шахмат Бурятии), говорится в положении о конкурсе.
В Бурятии выберут лучшую шахматную школу
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