Улан-удэнцы увидят «Любовь людей» в другом месте

Постановку из «молодёжки» перенесли в театр Бестужева



Спектакль «Любовь людей» (18+) по пьесе Дмитрия Богославского возвращается в Улан-Удэ. 25 и 26 февраля Русский драматический театр имени Бестужева приглашает всех на премьеру «капитально восстановленного спектакля».



- Это любимый многими зрителями спектакль! Постановка будет перенесена из Молодёжного художественного театра, в помещении которого она шла долгие годы, на нашу сцену. «Любовь людей» – жестокое повествование о русской жизни. В ней нет полутонов, эмоции буквально захлестывают всех. Здесь любовь сменяется ненавистью, а нежность – агрессией, - отметили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Отмечается, что, учитывая ограничения, связанные с COVID-19, в продажу поступило мало билетов.

