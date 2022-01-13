Постановку из «молодёжки» перенесли в театр Бестужева
Спектакль «Любовь людей» (18+) по пьесе Дмитрия Богославского возвращается в Улан-Удэ. 25 и 26 февраля Русский драматический театр имени Бестужева приглашает всех на премьеру «капитально восстановленного спектакля».
- Это любимый многими зрителями спектакль! Постановка будет перенесена из Молодёжного художественного театра, в помещении которого она шла долгие годы, на нашу сцену. «Любовь людей» – жестокое повествование о русской жизни. В ней нет полутонов, эмоции буквально захлестывают всех. Здесь любовь сменяется ненавистью, а нежность – агрессией, - отметили в пресс-службе театра имени Бестужева.
Отмечается, что, учитывая ограничения, связанные с COVID-19, в продажу поступило мало билетов.
Улан-удэнцы увидят «Любовь людей» в другом месте
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