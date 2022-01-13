Жителей Бурятии просят не выходить на лёд Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На Байкале ещё идёт становление льда



Посетителей Забайкальского национального парка в Бурятии просят соблюдать правила безопасности на льду. В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» отмечают, что лёд на озере Байкал ещё замерзает.



- На Байкале происходит становление ледового покрова, и на отдельных его участках появился тонкий, ещё неокрепший лёд. Просим вас соблюдать правила безопасности нахождения на водных объектах и воздержаться от выезда на ледовую поверхность до открытия официальных ледовых переправ, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Посетителей нацпарка попросили быть осторожными и при движении по льду пешком. И напомнили, что проезд по льду Чивыркуйского и Баргузинского заливов на данный момент запрещён.

