В Бурятии более 1000 военных вышли на полигоны ВВО

Подразделения приступили к интенсивной боевой подготовке



Подразделения нескольких соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, вышли на полигоны ВВО в рамках мероприятий интенсивной боевой подготовки.



К практическим занятиям привлечено порядка тысячи военнослужащих, а также вооружение и военная техника, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2». Совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, войск связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.



- Подразделения будут действовать в единой тактической обстановке, отрабатывая взаимодействие между собой. Для контроля и управления войсками, подразделения связи на командных пунктах организуют помехоустойчивую, защищённую связь, используя цифровые и спутниковые системы связи, в том числе и запасные каналы радиосвязи в коротковолновом диапазоне частот. Также подразделения выполнят упражнения учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, будут совершенствовать навыки вождения боевой техники. На заключительном этапе полевых занятий с подразделениями проведут ротные тактические учения с боевой стрельбой с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

