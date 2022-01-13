В Бурятии более 1000 военных вышли на полигоны ВВО

Подразделения приступили к интенсивной боевой подготовке
Подразделения нескольких соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, вышли на полигоны ВВО в рамках мероприятий интенсивной боевой подготовки.
К практическим занятиям привлечено порядка тысячи военнослужащих, а также вооружение и военная техника, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2». Совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, войск связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения будут действовать в единой тактической обстановке, отрабатывая взаимодействие между собой. Для контроля и управления войсками, подразделения связи на командных пунктах организуют помехоустойчивую, защищённую связь, используя цифровые и спутниковые системы связи, в том числе и запасные каналы радиосвязи в коротковолновом диапазоне частот. Также подразделения выполнят упражнения учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, будут совершенствовать навыки вождения боевой техники. На заключительном этапе полевых занятий с подразделениями проведут ротные тактические учения с боевой стрельбой с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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