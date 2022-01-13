В Бурятии снова выберут самую красивую «миссис»

Замужних женщин призывают принять участие в борьбе за корону
В Улан-Удэ объявили отборочный этап всероссийского конкурса красоты Mrs World Russia. Организаторы призывают заполнить анкету и стать участницей конкурсов «Миссис Бурятия 2022» и «Миссис Улан-Удэ 2022».
Жительницы Бурятии могут получить шанс стать «Миссис Россия Мира 2022».
Региональный конкурс «Миссис Бурятия» стартовал, приём заявок проводится до 5 февраля. Они принимаются от замужних женщин и мам от 23 лет и старше. Все участницы конкурса должны состоять в браке, наличие детей приветствуется.
На сайте конкурса отмечается, что женщины должны иметь хорошую фигуру. Финал пятого регионального конкурса красоты пройдёт 17 апреля.
- Главная миссия нашего конкурса – это возможность для любой замужней женщины показать, что жена и мать является социально активным членом общества! И пребывание в этом статусе никак не ограничивает развитие возможностей самореализации, а только украшает женщину! - сообщается на официальном портале конкурса.
Победительницы конкурса «Миссис Бурятия» будут представлять республику на национальном всероссийском конкурсе красоты Mrs World Russia 2022.
Четвёртый региональный конкурс красоты среди замужних женщин в Бурятии прошёл в мае 2021 года. Победительницей конкурса стала Цырена Маланова. Звание «Миссис Улан-Удэ» получила Наталия Котова.
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