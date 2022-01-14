В Бурятии температура опускалась до -40 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с.



Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по северу до -35,-40, по Прибайкалью и югу при снеге -13,-18, днём -12,-17, местами -20,-25, по крайнему северу -27,-32.



В Улан-Удэ ночью снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -14,-16.

