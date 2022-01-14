В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с.
Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по северу до -35,-40, по Прибайкалью и югу при снеге -13,-18, днём -12,-17, местами -20,-25, по крайнему северу -27,-32.
В Улан-Удэ ночью снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -14,-16.
В Бурятии температура опускалась до -40 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Новые миры» покажут сновидения, мечты и желания молодых мастеров
Во ВСГИК прошла встреча, посвящённая 60-летию института
Подразделения приступили к интенсивной боевой подготовке
Заявки принимаются до 14 января
До этого она находилась в муниципальной собственности
Журналистов наградили в честь Дня российской печати
В новом зале представлены иконы и прочие предметы для богослужений
Состоялась акция «Новый год в каждый дом»
Он познакомился с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых
В гости к забайкальцам приехали спортсмены из Хабаровска и Биробиджана
На ремонт потратили 7,2 млн рублей
На эти цели предусмотрено более 16 миллионов рублей
Прохождение службы возможно в четырёх районах Бурятии
Малышей назвали Руслан и Милана
Доступ открыт для посещения аптек или продуктовых магазинов