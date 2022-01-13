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В Бурятии врачи вернули недееспособную женщину к нормальной жизни

В Бурятии врачи вернули недееспособную женщину к нормальной жизни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За жизнь женщины с разрывом аневризмы только нейрохирурги боролись месяц

В пресс-службе минздрава Бурятии рассказали, как врачи республиканской больницы спасли женщину после разрыва аневризмы.

В феврале 2021 года в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы поступила очень тяжёлая пациентка. У женщины произошёл разрыв аневризмы, осложнённый геморрагическим инсультом и внутримозговой гематомой. При таком диагнозе существует высокий риск летального исхода, либо риск стать тяжёлым инвалидом.

В течение месяца нейрохирурги и реаниматологи боролись за жизнь пациентки. Врачи провели успешную операцию, выключили разорвавшуюся аневризму из кровотока и установили датчик для контроля внутричерепного давления. При усилении отёка мозга реаниматологи проводили ряд мероприятий для уменьшения гипоксии и ишемии мозга.

В марте женщину перевели в Кабанскую центральную районную больницу, где врачи продолжили лечение и реабилитационные мероприятия. Состояние было тяжёлым – пациентка с трудом выполняла простые команды, быстро уставала, а речь невозможно было оценить.

Но восстановление, особенно после настолько сложного заболевания, требует большого количества времени, сил и поддержки близких. Далее женщина успешно прошла курс реабилитации в центре медицинской реабилитации на Верхней Берёзовке, соблюдала все рекомендации врачей. В декабре прошлого года она поступила в республиканскую больницу на плановую пластику дефекта черепа уже практически вернувшейся к нормальному образу жизни.

- Жила и не знала, что у неё есть аневризма. В какой-то момент она разорвалась, и её тяжёлую лежачую привезли в отделение. Пациентка была недееспособной. Залог успеха в данном случае — проведённая вовремя операция, послеоперационное ведение, реабилитация, то есть командная работа на всех этапах оказания помощи, которая привела к восстановлению и возвращению к жизни, — прокомментировал заведующий отделением нейрохирургии Василий Хунданов.

— Я пришла в себя только в апреле, ничего не понимала. Спросила у сына: «Почему ты ведёшь меня под руку, что случилось?» — со слезами на глазах вспоминает Екатерина. — Сейчас я и все мои родственники благодарны врачам республиканской больницы за моё спасение, за то, что я могу сейчас ходить и разговаривать. Совсем скоро я стану бабушкой, впереди меня ждёт много хороших событий, в которых я смогу принять участие. Спасибо врачам!


врачи медицинская помощь

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