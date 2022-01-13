В Иркутске Лимнологический институт получит грант на обновление приборной базы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Объём поддержки в этом году увеличился



Расположенные в Иркутской области Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук и Институт геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН вошли в число 205 научных и образовательных организаций страны, которые в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Общая сумма грантов на все российские институты – 11,8 млрд рублей.



Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что объём поддержки в этом году на 4 млрд больше, чем в прошлом.



- Одно из условий предоставления гранта: не менее 15% от всего приобретаемого оборудования должно быть российского производства. Всего за последние три года на обновление приборной базы правительством РФ было направлено более 25 млрд рублей. Новое современное оборудование появилось уже в 268 научно-образовательных организациях, - отметил Чернышенко.



Также по итогам конкурсов на получение грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных в победители вышли два представителя Иркутской области.





