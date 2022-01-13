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Инна Степанова выиграла чемпионат Бурятии по стрельбе из лука

Инна Степанова выиграла чемпионат Бурятии по стрельбе из лука
Общество,  Фото:страница Инны Степановой
Чемпионат по стрельбе из лука стал первым республиканским турниром в этом году

В Улан-Удэ завершились первые республиканские соревнования 2022 года. Это был чемпионат Бурятии по стрельбе из лука.

Чемпионат собрал более 250 участников со всей республики, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

На чемпионате своё мастерство продемонстрировали заслуженные мастера спорта России Бальжинима Цыремпилов, Наталья Эрдыниева, Инна Степанова, Светлана Дашанимаева.

По итогам соревнований среди мужчин в классическом луке победу одержал Сергей Цыренов, втрое и третье место заняли Баир Цыбекдоржиев и Санжи Халудоров соответственно.

Среди женщин в классике победила серебряный призёр Олимпиады-2016 в командном зачёте Инна Степанова. Обладательницей же серебра стала Эржена Очирова, бронзы – Наталья Эрдыниева.

В блочном луке на высшую ступень пьедестала взошел Бато Ангархаев, на втором и третьем местах расположились Бэлигто Сабакеев и Бато Намсараев соответственно.

Среди женщин в блочном луке золото чемпионата завоевала Валерия Балаганова, серебро у Сараны Лумбуновой, бронза досталась Диане Ошоровой.


спорт стрельба из лука чемпионат Бурятии

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