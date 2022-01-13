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Улан-удэнцы продолжают жаловаться на нехватку общественного транспорта

Улан-удэнцы продолжают жаловаться на нехватку общественного транспорта
Общество,  Фото:crimburyatia
При этом с 1 января увеличилась стоимость проезда в маршрутках

Улан-удэнцы и жители пригородных микрорайонов продолжают жаловаться на нехватку общественного транспорта. Они обращают внимание властей на проблему, которая обостряется в зимнее время. Улан-удэнцы мёрзнут на остановках, в давке едут утром на работу и вечером с работы.

В паблике crimburyatia размещено видео, где запечатлено, как едут горожане в непосредственной близости друг от друга. Пользователи пишут:

- Помогите решить вопрос, пожалуйста! Снова речь идёт о маршрутках, снова страдает Левый берег, конкретно посёлок Исток.

- Ну невозможно ездить ни вечером, ни утром!

- 33 маршрут не ходит от слова совсем, если приходит, то забитый битком, невозможно встать! Где у нас муниципальные автобусы, которые обещают всему городу? В Исток ездят всего два маршрута 33 и 46!

Микроавтобусы и автобусы №33 проезжают через весь Улан-Удэ, от Кирзавода до Истока. Кроме этого маршрута, страдают от давки и невозможности протиснуться в салон общественного транспорта пассажиры, едущие на микроавтобусах № 3 и 21. Не хватает автобусов №4 и 106, которые горожане ждут часами.

- Люди вынуждены стоять друг на друге, на улице зима, вышли студенты на учёбу, толпа народу! Какая речь может идти о социальной дистанции? Мобильные группы проверяют и штрафуют ТЦ, где и так сейчас нет народу! Ну что за несправедливость?

- Подняли проезд, ну дайте хотя бы по-человечески ездить!

- Люди, чтобы не мёрзнуть, идут пешком, «хорошо» живём?!

Проблема с общественным транспортом в Улан-Удэ всегда на слуху, город растёт, увеличивается население, но люди продолжают ездить в тесноте в автобусах, лишь бы уехать домой и не мёрзнуть на остановке.

С 1 января тариф на проезд в общественном транспорте вырос. Стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей вместо прежних 24-х, в трамвае – 20 рублей вместо 18-ти.

Ранее власти сообщали о выделении из федерального бюджета 500 млн рублей на покупку новых автобусов. На эти средства можно приобрести порядка 50 автобусов большой (ЛИАЗ) и средней (ПАЗ) вместимости.
общественный транспорт

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