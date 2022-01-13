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Художественным коллективам Бурятии присвоены почётные звания

Художественным коллективам Бурятии присвоены почётные звания
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Вышел приказ о присвоении и подтверждении званий для творческих коллективов республики

В Бурятии стало больше творческих коллективов, имеющих почётные звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». Приказ о присвоении и подтверждении званий для коллективов был подписан в конце прошлого года.

Звания «Народный художественный коллектив» были присвоены ансамблю народного танца «Ликование» колледжа искусств имени П.И. Чайковского и ансамблю русской песни «Русичи» Кабанского районного дома культуры. Также приказом звание «Образцовый художественный коллектив» было присвоено ансамблю домристов «Звонкие струны» музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева.

Кроме этого 75 коллективов из районов и столицы Бурятии подтвердили звание «Народный художественный коллектив». Также 39 коллективов подтвердили звание «Образцовый художественный коллектив».

Согласно вышедшему приказу, на сегодняшний день в Республике Бурятия действуют 248 коллективов, имеющих звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», в том числе: 194 коллектива муниципальных культурно-досуговых учреждений, 29 коллективов муниципальных детских школ искусств, 3 коллектива в системе органов управления образования и 22 ведомственных коллектива. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия звание культура искусство

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