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На севере Бурятии лавиноопасно

На севере Бурятии лавиноопасно
Общество,  Фото:pixabay.com
Туристов призывают воздержаться от походов в горы

На севере Бурятии лавиноопасно, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января в Северо-Байкальском районе лавиноопасно. В связи с этим Главное управлением МЧС России рекомендует туристам воздержаться от походов в горы.

Снежная лавина - это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

На устойчивость снежных масс влияет сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.

- Сотрудники МЧС России советуют туристическим и альпинистским группам перед выходом на нитку маршрута всегда уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 января в горах Тункинского района из-за схода лавины погиб 58-летний альпинист из Братска. Также пострадал ещё один мужчина, его вертолётом доставили в Иркутск. Третий покоритель гор выжил. Проводится доследственная проверка.


лавинная опасность

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