В Иркутской области отремонтируют важные местные дороги

Создать опорную сеть местных дорог планируют к середине этого года



Ремонты, капитальные ремонты и реконструкции самых важных дорог местного значения планируют провести в Иркутской области. Их список начали формировать региональное министерство транспорта и руководство муниципальных образований. По поручению областного губернатора они создают опорную сеть дорог муниципальных образований.



– Мы планируем определить самые важные местные дороги и выделять средства на их ремонт из областного бюджета, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области обратились в муниципалитеты с просьбой проанализировать местные дороги, определить, какое значение они имеют для территории, и их состояние. Главный критерий для включения в опорную сеть – это интенсивность движения автомобилей и значимость трассы для местных жителей.



– Создать опорную сеть местных дорог и нормативную документацию для выделения субсидии из областного бюджета планируется к середине этого года, затем состоится конкурс по распределению средств для проведения ремонта, капитального ремонта или реконструкции дорог в зависимости от их состояния. Субсидию планируется выделять ежегодно, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



Опорную сеть местных дорог в Иркутской области формируют по аналогии с опорной сетью дорог Российской Федерации. Она была создана в прошлом году. В неё вошли 26 участков трасс Иркутской области, как федеральных, так и региональных. Их общая протяжённость превышает 3,9 тыс. км. Все они имеют важное значение для транспортной доступности региона, связывают районные центры, ведут к промышленным, экономическим и культурным объектам, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



