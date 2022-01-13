В Бурятии школьники сняли фильм о буллинге

Фильм неспроста получил название «Немой»
12 января в соцсетях прошла премьера короткометражного фильма «Немой». Режиссёром выступил выпускник средней школы №4 имени Тучинова города Гусиноозёрск.
В сюжете картины поднята актуальная проблема буллинга (травли, агрессивного преследования) в школе. Главную роль играет мальчик, которого каждый день задирают одноклассники. В фильме приняли участие как сами школьники так и учителя.
- Проблема буллинга, конечно, стоит во многих школах в Бурятии, да и в целом по России. На данный момент это очень актуальная тема. Ребята в фильме попробовали поднять эту тему, показать свою точку зрения. Мы специально выбрали такой формат, чтобы дети со стороны посмотрели на себя. Кто-то выступил в роли жертвы или задиры и понял, что может чувствовать человек над которым издеваются и к какому печальному исходу это может привести, - рассказала «Байкал-Daily» директор школы Соелма Эрдынеева.
Фильм неспроста получил название «Немой».
- Людям надо говорить об этой проблеме. О буллинге догадываются учителя, соседи, одноклассники, но все молчат, не идут навстречу, не помогают и не осаживают человека, который этим занимается, кроме той самой девочки, которая проявляет симпатию к главному герою в фильме, - отмечает директор школы.
Над фильмом работали много человек, они долго не могли подобрать концовку.
- Мы долго совещались между собой, начало было снято, а как закончить? Поэтому мы оставили конец открытым. Все хотят счастливой концовки, но мы хотим, чтобы люди задумались об этой проблеме и обсуждали её. Мы долго совещались учителями, как можно закончить фильм, но я пришла к мысли, что давать детям готовые советы не надо, они должны сами прийти к этому, - добавила Эрдынеева.
Сама картина уже завоевала гран-при 32-го международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» и стремительно набирает положительные отзывы.
«Честно говоря снято завораживающе, русский кинематограф нервно курит в сторонке. Подобранные кадры, цветокоррекция, музыка отлично сочетаются, игра актёров не так сильна, но если на постоянной основе снимать, я не могу представить, что вы сможете сделать», «Ребят, в целом очень хорошо, съемка, цветокоррекция, идея. С диалогами нужно поработать», «Могу спокойно порекомендовать своим знакомым», «Отличная работа! Желаю успехов вашему объединению», - комментируют пользователи в соцсетях.
В Бурятии школьники сняли фильм о буллинге
Общество, Фото:
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