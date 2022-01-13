Баскетболисты Бурятии стали призёрами межрегионального турнира

Общество, Фото: Иркутская областная федерация баскетбола

Победу праздновала команда из Иркутска



C 5 по 9 января в Иркутске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу «Байкальские зори» памяти И.А. Фирсова. В соревнованиях участвовали 6 команд юношей 2009 года из Иркутска, Ангарска, Тайшета, Оёка и Улан-Удэ.



В финальном поединке сразились команда «Иркутск-1» против «СШ №5» из столицы Бурятии. Иркутские спортсмены одержали победу со счётом 57:34 и стали победителями турнира. Серебряные медали завоевала команда из Улан-Удэ, а бронзовыми призёрами стали ангарчане – команда «ДТДиМ». Также все команды съездили на экскурсию на Байкал.



Кроме этого, в рамках турнира поздравили ветеранов баскетбола и вручили памятные подарки. Об этом сообщает Иркутская областная федерация баскетбола.

