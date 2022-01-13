В центре Улан-Удэ открылась фотовыставка под открытым небом

Она посвящена 105-летию заповедной системы России



11 января в Улан-Удэ состоялись мероприятия, посвящённые 105-летию создания Баргузинского заповедника. Одним из них стало открытие выставки «Бурятия – сердце заповедной России» (0+) на площади Советов в центре столицы республики. Директора заповедников и национальных парков региона собрались на главной площади города, чтобы открыть выставку о заповедных территориях, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Также в правительстве РБ состоялся круглый стол на тему «Особо охраняемые природные территории Республики Бурятия и их значение в Заповедной системе России», посвящённый юбилею. Заслуженные сотрудники заповедников были отмечены почётными наградами – медалями «За заслуги перед Республикой Бурятия». Их получили Сергей Ткач, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»; Александр Ананин, начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; Михаил Иванов, государственный инспектор в области охраны окружающей среды – водитель ФГБУ «Государственный природный заповедник «Джергинский»; Валерий Гулгонов, председатель Байкальской ассоциации заповедников и национальных парков «Заповедное ожерелье Байкала».



По информации ФГБУ «Заповедное Подлеморье», на круглом столе было принято решение проводить подобные совещание не менее двух раз в год. Кроме этого, на площадке Народного Хурала в первом полугодии 2022 года, в рамках правительственного часа, планируется провести обсуждение перспектив развития особо охраняемых природных территорий. Также дирекции поддержат в проблемных вопросах постановки на учёт границ населённых пунктов, расположенных в национальных парков, и проектах по развитию инфраструктуры.

