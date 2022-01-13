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В Бурятии состоится ритуал подношений божеству – хозяину местности

В Бурятии состоится ритуал подношений божеству – хозяину местности
Общество,  Фото:Курумканский дацан
Ритуал пройдёт в Курумканском дацане с прямой трансляцией онлайн

Ритуал «Барга Хан тахилгаан» - подношения божеству – хозяину местности – состоится в Курумканском районе Бурятии 15 января и 24 апреля в 2022 году. Буддисты считают, что он способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе человека силы, поднимает дух.

- Очень полезно обращаться к Баргу Хану в переходные периоды. Особенно перед новым лунным годом и перед наступлением лета. Ежегодно в январе-феврале месяце мы выезжали в Улан-Удэ и проводили этот ритуал там. Однако нынче из-за пандемии это стало невозможно. Мы проведём его в дацане с прямой онлайн трансляцией, - сообщают в Курумканском дацане.

Есть множество историй, легенд, связанных с божеством местности и с этим ритуалом. Кто хоть раз увидел его место рождения – Барг Хан Уулу, сразу чувствует особую энергетику и навсегда запоминает его, говорят верующие.

Барагхан-Уула - священная гора буддистов и шаманистов, которая находится в Курумканском районе республики.

По словам Еши Намжил ламы, настоятеля Курумканского дацана, источник минеральной воды священной горы обладает мягким вкусом и целебной силой восстановления всего организма, особенно он полезен для органов ЖКТ.
буддизм

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