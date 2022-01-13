В Бурятии состоится ритуал подношений божеству – хозяину местности

Общество, Фото: Курумканский дацан

Ритуал пройдёт в Курумканском дацане с прямой трансляцией онлайн



Ритуал «Барга Хан тахилгаан» - подношения божеству – хозяину местности – состоится в Курумканском районе Бурятии 15 января и 24 апреля в 2022 году. Буддисты считают, что он способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе человека силы, поднимает дух.



- Очень полезно обращаться к Баргу Хану в переходные периоды. Особенно перед новым лунным годом и перед наступлением лета. Ежегодно в январе-феврале месяце мы выезжали в Улан-Удэ и проводили этот ритуал там. Однако нынче из-за пандемии это стало невозможно. Мы проведём его в дацане с прямой онлайн трансляцией, - сообщают в Курумканском дацане.



Есть множество историй, легенд, связанных с божеством местности и с этим ритуалом. Кто хоть раз увидел его место рождения – Барг Хан Уулу, сразу чувствует особую энергетику и навсегда запоминает его, говорят верующие.



Барагхан-Уула - священная гора буддистов и шаманистов, которая находится в Курумканском районе республики.



По словам Еши Намжил ламы, настоятеля Курумканского дацана, источник минеральной воды священной горы обладает мягким вкусом и целебной силой восстановления всего организма, особенно он полезен для органов ЖКТ.

