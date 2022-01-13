«Новые миры» покажут сновидения, мечты и желания молодых мастеров
В музее истории города Улан-Удэ откроется выставка современного искусства «Новые миры». Открытие состоится 14 января в 17:00.
- «Новые миры» – это сновидения, проникшие в нашу реальность, мечты и их воплощение, все наши потаённые желания и образы, выплеснувшиеся из «подкорки» подсознания в пространство материи, сформированное руками молодых мастеров и переданное через их произведения, – рассказали в музее.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, работы, представленные на выставке, отражают внутренний мир каждого художника и представляют собой уникальный синтез реальности и ирреальности.
Возрастное ограничение 12+
В музее Улан-Удэ откроется выставка молодых художников
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