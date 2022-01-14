Иркутская область примет всероссийские «Юношеские игры»

В городе состоятся соревнования по санному спорту российского, межрегионального и областного уровней



С 18 по 22 января в Братске, на городской санной трассе пройдут всероссийские соревнования «Юношеские игры», а затем, с 23 по 25 января, — первенство Сибирского федерального округа и открытое первенство Иркутской области. Заявки на участие в турнирах подали спортсмены Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краёв.



В соревнованиях примут участие юноши и девушки, имеющие квалификацию не ниже первого юношеского разряда. Возрастных групп три: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет. Дисциплины: одноместные сани, двухместные сани, командные соревнования, сообщает пресс-служба администрации города Братск.



— Несмотря на эпидобстановку, соревнования состоятся, — рассказала начальник департамента физического культуры и спорта Галина Данилова, — Примерное число участников — до 80 человек. Это и спортсмены, и тренеры, и специалисты. Соревнования на открытом воздухе. В этот раз, согласно указу губернатора об ограничениях в условиях пандемии, они пройдут без зрителей, в строгом соответствии с противоэпидемическими требованиями.



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