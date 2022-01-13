Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 78 тысяч случаев

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 13 января общее число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 78 037 случаев. Из них 46% (36 080) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявили ещё 123 больных COVID-19. Продолжается небольшой рост заболеваемости: позавчера выявили 121 заболевшего, до этого их было 120, 119, 117 и т.п.
Выздоровели от COVID-19 за всё время 73 079 человек. В том числе 211 вылечились за прошедшие сутки.
Умерли накануне шесть пациентов. В оперштабе отмечают, что пятеро из них были старше 65 лет, один младше (сколько точно было лет умерших, не раскрывается). За всё время жертвами коронавируса в Бурятии стали 2 512 человек.
Сейчас в стационарах получают лечение 744 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на семь человек меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 129 пациентов, из них старше 65 лет чуть больше половины. На ИВЛ – 69 пациентов.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1100 коек: занято – 744, свободно 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,6%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1702 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса. Она выразила обеспокоенность тем, что в пунктах вакцинации в праздники было не так много людей.
- Вакцинация и ревакцинация как никогда актуальны в качестве подготовки к новой волне, которая ожидается взрывной, большой по примеру других стран. Дорогие земляки, убедительно прошу вас последовать моему примеру и пройти вакцинацию! – призвала Евгения Лудупова.
12 января сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии во главе с руководителем Сергеем Ханхареевым прошли повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции для поддержания коллективного иммунитета.