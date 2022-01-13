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Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 78 тысяч случаев

Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 78 тысяч случаев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Болезнь унесла жизни ещё шести пациентов

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 13 января общее число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 78 037 случаев. Из них 46% (36 080) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявили ещё 123 больных COVID-19. Продолжается небольшой рост заболеваемости: позавчера выявили 121 заболевшего, до этого их было 120, 119, 117 и т.п.

Выздоровели от COVID-19 за всё время 73 079 человек. В том числе 211 вылечились за прошедшие сутки.

Умерли накануне шесть пациентов. В оперштабе отмечают, что пятеро из них были старше 65 лет, один младше (сколько точно было лет умерших, не раскрывается). За всё время жертвами коронавируса в Бурятии стали 2 512 человек.

Сейчас в стационарах получают лечение 744 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на семь человек меньше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находятся 129 пациентов, из них старше 65 лет чуть больше половины. На ИВЛ – 69 пациентов.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1100 коек: занято – 744, свободно 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,6%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1702 человека.

На сегодня завершили первичную вакцинацию 447 957 человек. Повторную вакцинацию начали 87 676 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса. Она выразила обеспокоенность тем, что в пунктах вакцинации в праздники было не так много людей.

- Вакцинация и ревакцинация как никогда актуальны в качестве подготовки к новой волне, которая ожидается взрывной, большой по примеру других стран. Дорогие земляки, убедительно прошу вас последовать моему примеру и пройти вакцинацию! – призвала Евгения Лудупова.

12 января сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии во главе с руководителем Сергеем Ханхареевым прошли повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции для поддержания коллективного иммунитета.



коронавирус профилактика

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