Лыжники Бурятии и Иркутской области выяснят, кто сильнее

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Улан-Удэ примет матчевую встречу сборных юношеских команд двух регионов



В Улан-Удэ пройдёт матчевая встреча сборных юношеских команд Бурятии и Иркутской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2006-2009 годов рождения. Соревнования проведут с 28 по 30 января на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка».



29 января состоятся индивидуальные гонки классическим стилем. Юноши 2006-2007 гг. р. пробегут 5 км; юноши 2008-2009 гг. р. – 3 км; девушки 2006-2007 гг. р. – 3 км; девушки 2008-2009 гг. р. – 3 км.



30 января проведут индивидуальные гонки свободным стилем. Юноши 2006-2007 гг. р. посоревнуются на дистанции 10 км; юноши 2008-2009 гг. р. – 5 км; девушки 2006-2007 гг. р. – 5 км; девушки 2008-2009 гг. р. – 3 км.



Как сообщается в положении о проведении соревнований, участники, занявшие призовые места в возрастных группах 2008-2009 гг. р., 2006-2007 гг. р. по каждому дню соревнований, награждаются медалями, дипломами и денежными призами.



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