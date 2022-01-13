В Бурятии сотрудник почты украл из кассы более полумиллиона рублей

Общество, Фото: из архива

Мужчина получил условный срок



Сотрудника отделения почты «Кабанский почтамт УФПС РБ – филиал ФГУП «Почта России» признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».



В судебном заседании установлено, что, являясь должностным лицом, систематически похищал из кассы деньги. За два года и три месяца он украл 636 тысяч рублей.



Суд его приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в коммерческих и государственных предприятиях на срок 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

